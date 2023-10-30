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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إزالة 2300 حالة إشغال وتعديات محال ومقاهي بهضبة الأهرام

جانب من حملة الإزالة
جانب من حملة الإزالة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد إستهلاك الطاقة . 
وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام بتوجيه عدد من الحملات لرصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع . 
وقد أسفرت الحملات عن رفع 2300 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهى والكافيهات شملت ( معدات، إستاندات ، كراسى ، شاشات عرض، شيش، فتارين).
كما تضمنت المضبوطات عدد من التروسيكلات والدراجات البخارية لمخالفتها قواعد المرور، وذلك لإعادة الانسيابية المرورية بشوارع القطاع.
وشدد محافظ الجيزة علي مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين. 
كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة بشوارع  العلا جارد و البحر الأعظم وترعه الزمر وجسر الكنيسة بالمنيب والتي ساهمت في تحقيق الانضباط بالإضافة الى غلق ورفع محتويات مركز للدروس الخصوصيه يعمل بدون ترخيص وبدون اي سند قانوني بشارع العلا جاردن بالمنيب مع اتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة لضمان عدم تكرار فتحه .

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