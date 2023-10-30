أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 89.47 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، بأكثر من 1% ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 89.47 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 84.32 دولار للبرميل.

أسعار النفط بالأسواق العالمية

وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت بنحو 2 %، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي بنحو3 %.

وقبضت شرطة إنجلترا، مؤخرًا، على اثنين من نشطاء المناخ فى متحف التاريخ الطبيعي فى لندن بعد رش الذرة البرتقالى على الهيكل العظمي لأحد الديناصورات، وفعل النشطاء ذلك لمطالبة حكومة المملكة المتحدة بوقف مشاريع النفط والغاز.

والاثنين الذين تم القبض عليهما، هما الدكتور ويل ستابلفورث طبيب الجهاز الهضمي، والدكتور ستيف فاى أخصائى العلاج الطبيعى، ورفع الاثنان لافتة كتب عليها "من أجل الصحة - أوقفوا النفط" وبعد رش الذرة البرتقالى على هيكل الديناصور قبض عليهم مباشرة، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.

وسبق أغلق نشطاء المناخ عدة شوارع في برلين، احتجاجًا على إنهاء دعم هولندا للوقود الأحفورى، وقالت الشرطة الألمانية في بيانها على إكس، إن النشطاء قاموا برش الطلاء على الطريق السريع، كما وزع النشطاء ألوان العلم الهولندي الأحمر والأبيض والأزرق على مساحة واسعة من الطريق، على خلفية سلسلة من الاحتجاجات في هولندا، والتي سعى من خلالها النشطاء إلى إنهاء دعم الحكومة الهولندية للوقود الأحفوري.

وقام الناشطون بتركيب كتل خرسانية في منطقة فيلهلم شتراسه ولايبزيجر شتراسه في وزارة المالية الاتحادية، حسبما ذكرت الشرطة، حيث أكد مراسل وكالة الأنباء الألمانية في الموقع أن ذلك من فعل جماعة "تمرد الانقراض".

ارتفعت أسعار الغاز في هولندا وبريطانيا، الاثنين، مدفوعة بأنباء عن توقف واردات الغاز المصرية، بما سيؤثر بالتالي على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، كما أدت برودة الطقس وانقطاعات غير مقررة سلفا في النرويج لدعم الأسعار.

وارتفع عقد الغاز الطبيعي القياسي الهولندي لشهر نوفمبر بـ 2.50 يورو إلى 53.40 يورو للميجاوات في الساعة، بحلول الساعة 9:45 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت عقود ديسمبر 2.45 يورو إلى 56.15 يورو.

وفي بريطانيا ارتفع عقد نوفمبر 6.50 بنس إلى 133.00 بنسا للوحدة الحرارية.

وقال أحد المتعاملين، "أعتقد أن السبب يرجع للأنباء الواردة من مصر".

وقالت مصر مطلع الأسبوع، إن وارداتها من الغاز الطبيعي تراجعت إلى الصفر، من 800 مليون قدم مكعبة في اليوم.

كما أغلقت شيفرون هذا الشهر حقل تمار للغاز في ظل تصاعد حدة الصراع بين إسرائيل وحماس، وأوقفت الصادرات عبر خط أنابيب تحت البحر لمصر.