أسعار النفط ترتفع بنحو 3%.. وبرنت يغلق فوق 90 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط نحو 3% خلال تعاملات الجمعة إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط ما قد يتسبب في اضطراب إمدادات النفط الخام العالمية.

أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت 2.25 دولار، أو 2.9%، إلى 90.48 دولار للبرميل.

كما زادت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.33 دولار، أو 2.8%، إلى 85.54 دولار للبرميل.

ويتجه الفارق السعري بين برنت وخام غرب تكساس إلى تسجيل أعلى مستوى منذ يوليو .

وبالنسبة للأسبوع ككل، انخفض برنت نحو 1.8% بينما تراجع غرب تكساس الوسيط نحو 2.9%، بحسب الاسواق العربية.

وعلى الرغم من أن التطورات لم تؤثر بشكل مباشر على الإمدادات فقد زادت المخاوف من أن الصراع في قطاع غزة قد ينتشر ويعطل الإمدادات من منتج النفط الخام الرئيسي "إيران"، التي تدعم حماس، إلى تأثر إمدادات دول الخليج التي تنتج نحو 20% من النفط العالمي.

وأبقى محللون من "غولدمان ساكس" توقعاتهم لسعر برنت في الربع الأول من 2024 عند 95 دولارا للبرميل لكنهم أضافوا أن تراجع الصادرات الإيرانية قد يدفع الأسعار الأساسية للارتفاع بنحو 5%.

وأظهرت بيانات شركة "بيكرهيوز"، أن عدد منصات التنقيب عن النفط زاد بمقدار منصتين عند 504 منصات خلال الأسبوع الماضي، لتواصل ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي.

قطر للطاقة تعرض المزيد من شحنات زيت الغاز في 2024

الغاز

قالت ثلاثة مصادر إن شركة قطر للطاقة عرضت المزيد من شحنات زيت الغاز المُسال للتحميل في عام 2024، بالإضافة إلى شحنتين للتحميل في ديسمبر.

وتسعى شركة التكرير المملوكة للدولة إلى بيع ما لا يقل عن 324 ألف برميل من زيت الغاز شهريا في الفترة بين ديسمبر 2023 ومارس 2024، أو ديسمبر 2023 ويونيو 2024 .

وتعرض قطر للطاقة شحنة فورية منفصلة من زيت الغاز للتحميل إما في الفترة بين 17 و19 ديسمبر أو 29 و31 من نفس الشهر للبيع من خلال نفس العطاء، والذي سيغلق في 31 أكتوبر الجاري.

وكانت قطر للطاقة قد باعت في وقت سابق شحنات محددة المدة للتحميل في سبتمبر 2023 وفبراير 2024 في عطاء أُغلق في الأول من أغسطس، ولكن لم يتم التأكد من التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالسعر.