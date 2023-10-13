خسائر بالكوم|تراجع أسهم شركة ماكدونالدز وكوكاكولا بعد حملات المقاطعة "خالي إسرائيل تنفعكوا"

على ما يبدو أن حملات المقاطعة التي شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء الوطن العربي، أتت بنتيجة فعالة إذ تكدبت ماكدونالدز وكوكاكولا خسائر فادحة بسبب دعمهم لجيش لإسرائيل، حيث فقدت سهم شركة كوكاكولا 1.68 % من قيمته السوقية ليسجل سعر السهم 52.8 دولار، وذلك مقارنة بقيمة فتح 53.76 دولار.

ماكدونالدز

تراجع أسهم شركة ماكدونالدز بعد إعلان دعمها لإسرائيل

تراجعت أسهم سلسلة مطاعم ماكدونالدز بنسبة 2% مسجلا 246.18 دولار للسهم، بانخفاض 4.74 دولار من قيمته، وذلك بعد حملات الهجوم ومقاطعة المطعم بكل منتجاته، بعد إعلانها دعم إسرائيل وتقديم وجبات مجانية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد عملية طوفان الأقصى والهجوم على غزة.

وقالت الشركة عبر موقع "إكس" تويتر سابقًا، إنها ستتبرع بنحو 4000 وجبة يوميًا لجيش الاحتلال، والأمر الذي تسبب في غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشنوا حملات مقاطعة على أعلى مستوي.

ماكدونالدز

ماكدونالدز تتبرع بوجبات بالمجان لجنود الاحتلال

انتشرت صور وفيديوهات على السوشيال ميديا لجنود إسرائليين وهم يحملون وجباتهم المجانية من فروع لسلسلة مطاعم مكدونالدز في عدد من المدن الإسرائيلية.

وسرعان ما أكدت ماكدونالدز إسرائيل على الصور، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام مجموعة صور تظهر التضامن مع الدولة العبرية في أعقاب هجوم السبت، الذي شنته حماس، وأطلقت عليه "طوفان الأقصى"، وأعلنوا تضامنهم مع إسرائيل بشكل صريح.

ماكدونالدز

ماكدونالدز

ونشرت ماكدونالدز إسرائيل، بالعبرية تعليقات على الصور قالت فيها: "هؤلاء جنود ومحاربون، جاؤوا إلى هنا لاستلام وجباتهم المجانية المقدمة للجيش الإسرائيلي كتبرعات عينية".

كما نشرت الصفحة على إنستجرام، صورة أخرى، وقالت فيها: "بلغ عدد تبرعاتنا العينية للجيش الإسرائيلي وقوات الإنقاذ، والأمن، والمتضررين من الهجوم، 12 ألف وجبة، وسنستمر في حملة التبرعات الواسعة، وسنقدم آلاف الوجبات يوميًا".

ماكدونالدز

ماكدونالدز

ماكدونالدز مصر: نحن شركة مصرية 100%

خرجت ماكدونالدز مصر عن صمتها وعلقت على حملات المقاطعة التي شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد بأنها شركة مصرية مملوكة لرجل أعمال مصري وليس لها دخل بالفروع الأخرى حول العالم، وقالت في بيان رسمي :" شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر هي شركة مصرية 100 % يمتلكها رجل الأعمال ياسين منصور، والتي تعد من أكبر الكيانات الاقتصادية الكبيرة في مصر، حيث توفر شركة مانفودز أكثر من 40.000 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر لمواطنين مصريين وعائلاتهم من خلال شركائنا وموردينا المحليين، بالإضافة إلى حرصنا على مدار 30 عامًا على إطلاق مبادرات تنموية رائدة لخدمة المجتمع المصري".