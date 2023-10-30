أياكس الهولندي يُعلن تعيين مديرًا فنيًا مؤقتًا

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي صباح اليوم الإثنين، تعيين اللاعب السابق جون فان إت شخيب مديرًا مؤقتًا للفريق .

وأكد نادي أياكس الهولندي عبر بيان رسمي أن عقد المدرب الجديد يمتد حتى 30يونيو 2024، ومن المقرر أن يتولى منصبا إداريا في النادي بعد ذلك.

كان اللاعب السابق ، قد خاض مع أياكس أكثر من 10 مواسم ، ويعد النادي الهولندي من أعرق الأندية هناك، بوصفه الأكثر تتويجا في الدوري الهولندي وبطل قارة أوروبا 4 مرات.

وقال اللاعب صاحب الـ51 عاما عبر بيانٍ: رسميٍ اليوم :"أنا سعيد بهذا الأمر، وأتطلع حقا للبدء في النادي، الذي بدأ فيه كل شيء بالنسبة لي، أملك شعور جيد من المحادثات التي أجريتها مع الجميع.. يحتاج أياكس للعودة إلى مسار رياضي إيجابي، وأنا حريص على العمل لتحقيق ذلك".

تدهور النتائج المحلية ..

ويعاني أياكس من تدهور على صعيد النتائج بعد خسارته المحاية الأخيرة أمام أيندهوفن بخماسية لهدفين ، واحتلاله الترتيب الأخير في مجموعته بالدوري الأوروبي

كان النادي الهولندي ، قد أعلن الأيام الأخيرة ، إقالة مدربه ماوريس ستاين، على خلفية النتائج السيئة للفريق تحت قيادته.