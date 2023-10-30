ليلى علوي: "بحلم أكون أم فلسطينية"

كشفت النجمة ليلي علوي عن حلمها الذي مازال يراودها منذ بداية رحلتها الفنية، قائلة “ حلمي أقدم دور أم فلسطينية في عمل فني يصل للعالمية ولدعم القضية الفلسطينية”.

واستكملت النجمة ليلي علوي حديثها خلال لقائها في برنامج "Scoop With Raya"،قائلة:" أنا من زمان من التسعينيات كنت بحلم أقدم دور أم فلسطينية لكن مجاتش الفرصة، النهاردة أنا حلمي كبر أكتر، نفسي أشارك في فيلم سواء بالفكرة أو البحث مش شرط اشتغل فيه، والفيلم يصل للعالمية يشرح الحقيقة اللي حاصلة".

ليلي علوي

تعيش النجمة ليلي علوي حالة من النشاط الفني السينمائي، إذ تصورعدد من أفلامها السينمائية، الذي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة في دور العرض.

مقسوم

تجسد الفنانة ليلي علوي في فيلم "مقسوم" دور مطربة معتزلة كان لها فرقة موسيقية من التسعينيات من القرن الماضي، وتقدم ليلي خلال أحداث العملأكثر من أغنية ،وتستكمل مشاهدها الأخيرة، إذ من المفترض طرح الفيلم خلال موسم الشتاء 2023.

وفيلم المقسوم يشارك في بطولته بجانب ليلى علوي، كل من شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي موسيقي كوميدي.

ليلي علوي

جوازة توكسيك

تجسد النجمة ليلي علوي شخصية مهندسة متزوجة من النجم بيومي فؤاد، ومن المفترض أن يتم تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة ،وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.

وفيلم جوازة توكسيك بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم .

ليلي علوي

لتاريخ السري لكوثر

انتهت النجمة ليلى من تصوير فيلم التاريخ السري لكوثر، منذ فترة طويلة، ولم تحدد الشركة المنتجة موعد عرضه حتى الآن، وتجسد خلاله شخصية طبيبة، ويشاركها بطولته زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن، تأليف وإخراج محمد أمين.

وفي سياق مختلف،تم عرض مؤخرًا لـ ليلى علوي في السينمات، فيلم شوجر دادي، وشاركها بطولته بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد محمود، فرح الزاهد، مصطفى غريب، تامر هجرس، ومي الغيطي، وآخرين، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وبلغت إجمالي إيراداته منذ عرضه 7 مليون جنيه، كما حقق إيرادات عالية في الخليج.