محمود ماهر يكشف الأسرار للنجاح في عالم عروض الأزياء عبر السوشيال ميديا

تحدث محمود ماهر، التيكتوكر وعارض الأزياء، عن الشروط الأساسية للشباب الراغبين في أن يصبحوا عارضي أزياء. أشار إلى أن فرص العروض الأزياء لم تعد مقتصرة على النساء فقط، بل أصبحت متاحة أيضًا للشباب والرجال. ومع ذلك، هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لدى الشباب لكي يبرزوا ويجذبوا الانتباه من الجمهور.

أحد الشروط الرئيسية هو الطول، حيث يجب أن يكون العارض لديه طول لا يقل عن 170 سنتيمترًا ليتمكن من عرض الأزياء بشكل جيد. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع العارض بجاذبية وسحر يلفت الأنظار، وأن يكون على دراية تامة بقواعد الإتيكيت ويطبقها في حياته اليومية.

ومن بين الشروط العامة لعارضي الأزياء الرجال، يجب أن يكون هناك توافق في مقاسات الأكتاف والخصر والطول، وأن يتبعوا برامج رياضية يومية ويتناولوا طعامًا صحيًا للحفاظ على نشاطهم وحيويتهم.

محمود ماهر هو أحد العارضين المشهورين، ويحظى بمتابعة أكثر من 5 ملايين شخص على تطبيق التيك توك.