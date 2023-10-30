القنوات الناقلة لحفل فرانس فوتبول للأفضل في 2023

مع دقات التاسعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ، تستضيف باريس، حفل فرانس فوتبول لجوائز الأفضل في 2023 والخاصة بكرة القدم بكافة عناصرها.



ومن المقرر إذاعة فعاليات الحفل يذاع عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية ، وقناة بي إن سبورتس الإخبارية بترددها الفضائي المفتوح.



وتتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2023، 30 لاعبًا يسأتي في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج مع منتخب بلاده بنسخة كأس العالم الماضية ولاعب إنتر ميامي الأمريكي، إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر أن تشمل اختيارات حفل الليلة جوائز عدة، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل ناد في العام رجال و سيدات، جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد، جائزة ياشين لأفضل حارس، جائزة جيرد مولر لأفضل هداف، جائزة سوكراتيس للإنسانية والخاصة باللعب النظيف.

معايير جديدة في الاختيار ..

ومن المنتظر وفقًا لما أعلنته الإدارة المنظمة للحفل فرانس فوتبول أن تشهد معايير تطبق للمرة الأولى في الاختيار وهو ما أعلنته بعد انتهاء التصويت.

وينتظر أن يصبح التقييم بناء على على 3 عناصر كما يلي:

مستوى اللاعب على صعيد الأداء الفردي ومساهماته التهديفية.

سلوكه اللاعب خارج الملعب الملعب ودوره المؤثر في حصد الألقاب

- معايير اللعب النظيف والتصرف بسلوك حسن داخل الملعب.