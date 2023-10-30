وزارة الزراعة بالتعاون مع إيفاد تقدم مشروعات صغيرة مدرة للدخل للمرأة المعيلة بمطروح

قدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) مشروعات صغيرة مدرة للدخل لعدد 546 سيدة معيلة في محافظة مطروح.

السيدات المعيلات

شملت المشروعات توزيع 2730 رأس ماعز بالإضافة إلى 7.5 طن من الأعلاف على السيدات المعيلات في قرى واحة سيوة وقرية الجارة، بالإضافة إلى توزيع 480 رأس ماعز على 96 سيدة من أوائل فصول محو الأمية بمختلف المراكز كجوائز تشجيعية.

وأكد المهندس محمود الأمير المدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) أن المشروع يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة وتنمية قدراتها لتوسيع فرص العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في التنمية خاصةً في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تدر دخلاً بشكلٍ مباشرٍ على المرأة المعيلة وخاصةً في المناطق الصحراوية.

واحة سيوة

وأعرب أهالي واحة سيوة عن فرحتهم بتقديم المساعدات التي تقدمها الدولة من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من مشروعات حقيقية مدرة للدخل تساعد على تحسين الحياة المعيشية للسيدات المعيلات وأطفالهن وتحقيق قدر من الإكتفاء الذاتي للأسر الفقيرة من خلال برامج مشروع تعزيز القدرة على الموائمة فى البيئات الصحراوية (برايد).