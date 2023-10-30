الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تعتمد 3 أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية

قمح
قمح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن اعتماد 3 أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية، يمكن زراعتها في جميع محافظات الجمهورية.

الأصناف الجديدة 

وأوضحت الوزارة أن الأصناف الجديدة هي "مصر 3، سدس 14، جيزة 171، سخا 95"، وهي تتميز بمواصفات قياسية تضمن للمزارعين تحقيق نتائج جيدة في نهاية الموسم.

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وأشارت الوزارة إلى أن الأصناف "مصر 4، سخا 96، سدس 15" لا تزال في طور الإنتاج، ومن المقرر طرحها للمزارعين في الموسم القادم.

وأكدت الوزارة أن أصناف "سخا 95" و"جيزة 171" يمكن الاعتماد عليها في الأراضي التي تعاني من ارتفاع مستوى ملوحة التربة أو الري بالمياه المخلوطة.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن توفير التقاوي بنسبة 100% لزراعة 4 ملايين فدان من القمح هذا العام.

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