الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرا الزراعة المصري والتونسي يبحثان تعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري وإنتاج التقاوي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث وزيرا الزراعة المصري والتونسي، السيد القصير وعبد المنعم بلعاتي، اليوم الخميس، آليات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التبادل التجاري وانتاج التقاوى والبحوث التطبيقية.

عمق العلاقات التاريخية 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد القصير أن اللقاء يأتي استكمالاً للقاء السابق الذي عقده مع نظيره التونسي لبحث إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، على المستويين الشعبي والرسمي، والتعاون المستمر بين الجانبين.

وبحث الوزيران خلال الاجتماع عدد من مجالات التعاون المشترك، من بينها:

  • كيفية مواجهة التغيرات المناخية وتاثيرها السلبى على الزراعة.
  • إنتاج التقاوى المتحملة للملوحة وندرة المياه.
  • استقبال مسئولين من وزارة الفلاحة التونسية للتدريب في مصر والاستفادة من خبرتها في مجال إنتاج التقاوى والاعلاف والامصال واللقاحات البيطرية.
  • التجربة المصرية في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وتحديث نظم الري.
  • تعزيز التبادل التجاري للسلع الزراعية بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات ذات الميزة التنافسية للجانبين.
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 استمرار اللقاءات

ووافق الوزيران على استمرار اللقاءات بين اللجان الفنية المشتركة من البلدين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء محمد بن يوسف سفير تونس في القاهرة والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة.

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