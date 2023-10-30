بالخطوات.. طريقة عمل بيتزا الجمبري بالموتزاريلا

بيتزا الجمبري بالموتزاريلا من الوصفات الصحية اللذيذة التي تعتمد على الجمبري مع الفلفل الملون والجبن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

بيتزا الجمبري بالموتزاربلا

طريقة عمل بيتزا الجمبري بالموتزاربلا

المقادير

- عجينة البيتزا : مقدار (جاهزة)

- جمبري : 250 جرام (مقشر ومنظف ومسلوق)

- فلفل أخضر : نصف حبة (مقطعة شرائح رفيعة)

- فلفل أحمر : نصف حبة (مقطعة شرائح رفيعة)

- جبنة بالموتزاريلا : 2 كوب (مبشور)

- زيت الزيتون : كوب (مقطع)

- صلصة : 2 ملعقة كبيرة (صلصة الديناميت الجاهزة)

- ثوم : فصّان (مهروس)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- سلمون مدخن : 2 شريحة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

على سطح مرشوش بالدقيق مدّي العجين، ثم انقليها إلى صينية فرن واخبزيها لحوالي 10 دقائق من دون أن تنضج بالكامل، ثم أخرجيها من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد.

ادهني وجه العجين بالثوم، وزيت الزيتون، وصلصة الديناميت، ثم وزعي السلمون بالتساوي فوق الصلصة ورشي جبن الموزاريلا.

وزعي شرائح الفليفلة الخضراء والحمراء، ومن ثم الجمبري المسلوق، والزيتون الأسود.

أدخلي البيتزا مرة أخرى إلى الفرن لحوالي 20 دقيقة حتى تنضج العجينة بالكامل ويذوب الجبن، ثم قدميها ساخنة.