منى فاروق تتنازل عن محضر التعدي .. والسر فنانة شهيرة

بعد ما اعلنت النجمة الشابة مني فاروق عن تحرير محضر ضد رجل أعمال،اتهمته بمحاولة الاعتداء عليها وسبها في أحدى المولات الشهيرة، بمنطقة الشيخ زايد، تنازلت عن المحضر.

وقالت مني فاروق إن فنانة شهيرة تدخلت من أجل إنهاء هذا الخلاف، وتم التنازل عن المحضر بعد جلسة صلح.

واستكملت حديثها قائلة:" أنها تصالحت مع رجل الأعمال بعد تدخل النجمة التي هاتفت والدتها وتواصلت معها ودعتها الى منزلها، مشيرةً إلى أن الرجل قبّل رأس منى واعتذر لها عما بدر منه، ما جعلها تقبل اعتذاره.

وأشارت منى فاروق إلى أنها كلفت محاميها الخاص بالتنازل عن المحضر، وأن والدتها أمرتها بالتنازل عنه، حيث قالت: "علشان خاطر ولاده ووالدته، وانا إنسانة لأقصى درجة ومش بقدر أأذي إنسان".

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة بلاغاً من الفنانة مني فاروق تتهم فيه شاباً حاول استيقافها والتحدث معها داخل مول شهير في مدينة الشيخ زايد، ولأنها رفضها التحدث إليه، تعقبها بسيارته بعد خروجها من المول واعتدى عليها لفظا بالسب والقذف، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

بنذة عن مني فاروق

منى فاروق ممثلة مصرية من مواليد مدينة القاهرة، "25 فبراير 1995" ، كانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية، قبل أن تشارك الفنان محمد رجب من خلال فيلم الخلبوص عام 2015 قدمت من خلاله دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي.