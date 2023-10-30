وكيل اقتصادية النواب: كلمة االسيسي تاريخية وحاسمة وحدود مصر خط أحمر

وصف الدكتور محمد عبد الحميد، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية بالتاريخية والحاسمة وتضمنت العديد من الرسائل قوية للشعب المصري خاصة والعالم عامة بأن الأمن القومي المصري خط أحمر وأن الجيش المصري قادر على حماية الدولة المصرية.

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن كلمة الرئيس السيسى لم تلق ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية فقط ولكن طمأنت كل المصريين بأن الدولة المصرية قيادة وجيشاً آمنة وقادرة على حماية الأمن القومى والأمن والاستقرار لمصر وشعبها بل لديها رؤية واضحة للعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة مؤكداً أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالمصارحة والمكاشفة والوضوح والحسم كعادته.

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بجهود الرئيس السيسى إقليمياً وعربياً ودولياً من أجل تحقيق التهدئة والتخفيف عن أهل غزة من خلال التحرك والضغط على المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي بوقف العنف علاوة على تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وكافة الاحتياجات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة خاصة بعد انقطاع كافة الخدمات عنهم.

وثمن تأكيد الرئيس السيسي، لأصحاب المصانع بتوفير كافة الدعم من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في العمل والإنتاج وجذب من الاستثمارات المحلية والاجنبية