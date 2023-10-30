الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب طلعت السويدي: كلمة السيسي تضمنت رسائل للداخل والخارج للحفاظ على أمن مصر

النائب طلعت السويدى
النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة تضمنت عدداً مهماً من الرسائل الموجهة للداخل والخارج التى تؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها الكبيرة علي حماية أمنها القومى والحفاظ على حدودها

txt

انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية السيسي

txt

السيسي يصدق على قانون بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية


وأشاد " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الرئيس السيسى الواضح والحاسم بأن مصر دولة قوية جدًا لا تمس وتحذيره من اتساع رقعة الصراع بالمنطقة اضافة الى تأكيده على تمسك الدولة المصرية بخطواتها الساعية إلى الاستقرار والسلام في المنطقة مثمناً حرص الرئيس السيسي على طمأنة الشعب المصري مما يحدث بالمنطقة وتأكيده على قيام الدولة ببذل جهود كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني وتوصيل المساعدات الإنسانية والسعى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وطالب النائب طلعت السويدى من المجتمع الدولى أن يسارع ويتخذ جميع الاجراءات التي تكفل دعم ومساندة جهود مصر من أجل الوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية وجرائم الحرب التى تشنها ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والتى راح ضحيتها الالاف من الشهداء الابرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين متسائلاً : أين الدول الكبرى بالعالم ؟ وأين البرلمان الاوروبي ؟ وأين منظمات حقوق الانسان المشبوهة ؟
كما أشاد النائب طلعت السويدى بما جاء فى كلمة الرئيس السيسى عن قطاع الصناعة وإعلانه استعداد الدولة  تقديم أى دعم لزيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة المكون المحلي مؤكداً أن الرئيس السيسى كان له دور كبير خلال الفترة الأخيرة بتذليل عدد من العقبات أمام الاستثمارات في مصر، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر  وزيادة حجم الإنتاج المحلي، ولتخفيف الضغط علي العملة الصعبة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
 

مواد متعلقة

الاتحاد البارالمبي للكرة الطائرة يؤيد قرارات الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي

النائب نادر الخبيري: توجيهات السيسي بتحقيق الأمن الغذائي تأكيدًا لحرصه على توفير حياة كريمة للمواطنين

برلماني: توجيهات السيسي بتحقيق الأمن الغذائي تهدف إلى بناء القدرة الشاملة للدولة

عبدالمحسن سلامة: مقال الرئيس السيسي بالأهرام مصدر فخر ومسؤولية وتحدٍ

الجريدة الورقية