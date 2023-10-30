النائب طلعت السويدي: كلمة السيسي تضمنت رسائل للداخل والخارج للحفاظ على أمن مصر

أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة تضمنت عدداً مهماً من الرسائل الموجهة للداخل والخارج التى تؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها الكبيرة علي حماية أمنها القومى والحفاظ على حدودها



وأشاد " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الرئيس السيسى الواضح والحاسم بأن مصر دولة قوية جدًا لا تمس وتحذيره من اتساع رقعة الصراع بالمنطقة اضافة الى تأكيده على تمسك الدولة المصرية بخطواتها الساعية إلى الاستقرار والسلام في المنطقة مثمناً حرص الرئيس السيسي على طمأنة الشعب المصري مما يحدث بالمنطقة وتأكيده على قيام الدولة ببذل جهود كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني وتوصيل المساعدات الإنسانية والسعى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وطالب النائب طلعت السويدى من المجتمع الدولى أن يسارع ويتخذ جميع الاجراءات التي تكفل دعم ومساندة جهود مصر من أجل الوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية وجرائم الحرب التى تشنها ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والتى راح ضحيتها الالاف من الشهداء الابرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين متسائلاً : أين الدول الكبرى بالعالم ؟ وأين البرلمان الاوروبي ؟ وأين منظمات حقوق الانسان المشبوهة ؟

كما أشاد النائب طلعت السويدى بما جاء فى كلمة الرئيس السيسى عن قطاع الصناعة وإعلانه استعداد الدولة تقديم أى دعم لزيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة المكون المحلي مؤكداً أن الرئيس السيسى كان له دور كبير خلال الفترة الأخيرة بتذليل عدد من العقبات أمام الاستثمارات في مصر، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر وزيادة حجم الإنتاج المحلي، ولتخفيف الضغط علي العملة الصعبة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة

