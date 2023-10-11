محافظ الدقهلية يكرم طلاب كلية آداب جامعة دمياط قسم نظم المعلومات والمساحة

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، طلاب كلية ادب جامعة دمياط قسم نظم المعلومات الجغرافيه وعلوم المساحه والتخطيط، في ختام برنامج التدريب العملي المتكامل لهم بمركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.

واستقبل مختار، الطلاب وسلمهم شهادات التكريم وشهادات ختام الدورة التدريبية التي شاركوا فيها بنجاح.

وقال المحافظ، دعمي الكامل لأبنائي الطلاب في جميع الجامعات لتلقي كافة التدريبات العملية في جميع التخصصات المتاحه داخل أجهزة المحافظة لكسب المهارات والخبرات في مجال العمل التنفيذي علي أرض الواقع من خلال المعايشه اليوميه داخل مواقع العمل.

وأكد أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لا يدخر جهداً في تعليم وتدريب طلاب الجامعات لنقل الخبرات الإدارية والفنية والمهنية لهم من خلال المتخصصين في كافة الإدارات والأقسام.

وكان المحافظ، سبق وان كلف الدكتورة أميرة يوسف مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة بتنفيذ دورة تدريبية لطلاب كلية الآداب جامعة دمياط لمدة شهر كامل علي كافة الأجهزة فى مجال كشف المرافق والرفع المساحى والتغيرات المكانية وغيرها..

ومن جانبها أوضحت مديرة مركز معلومات شبكات المرافق، أن الطلاب قد تلقوا برنامجا تدريبا متكاملا لمدة أربع اسابيع بمركز معلومات شبكات المرافق وذلك فى إطار التعاون العلمى ما بين قسم الجغرافيا كلية الاداب جامعة دمياط ، ومركز معلومات شبكات مرافق بديوان عام محافظة الدقهلية، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي قد تضمن التدريب العملى على احدث الاجهزة فى مجال كشف المرافق والرفع المساحى مثل اجهزة GPS وجهاز التوتال ستيشين وجهاز الجيورادار كذلك سوف، وأيضاً شمل البرنامج التدريبي كورس مكثف للعمل علي تطبيقات برنامج arc gis فى إنتاج خرائط البنية التحتية مما ساهم فى اكتساب الطلاب الخبرات والمهارات التى تؤهلهم لسوق العمل وربط الدراسة النظرية مع التطبيق العملى الميدانى.

وامتننا من الطلاب فقد قدموا درع بالشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية تقديرا لدعمه للبرنامج التدريبي الذي شاركوه، كما قدم الطلاب درع الشكر والتقدير لمديرة مركز معلومات شبكات المرافق لجهودها المبذولة لانجاح الدورة التدريبية المذكورة.