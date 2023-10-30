يتعرض الكثير من المواطنين إلى انقطاع الكهرباء بشكل متواصل في أماكن مختلفة، يأتي ذلك بعيدًا عن زيادة فترة انقطاع الكهرباء فى مصر، ببعض المناطق، وهو ما جعل عددا كبيرا من المواطنين بمختلف المحافظات يبحثون عن سبب انقطاع الكهرباء، وطرق التواصل للإبلاغ عن انقطاع التيار.

رقم الخط الساخن للإبلاغ عند انقطاع الكهرباء

الخط الساخن لأعطال الكهرباء رقم 121

رقم شركة الكهرباء، لتقديم البلاغات الفنية عبر رقم 2835989.

رقم شركة الكهرباء، للإبلاغ عن القراءات 146197.

رقم شركة الكهرباء، للاستعلام عن المتأخرات عبر رقم 7021.

خدمة حساب الفاتورة يتم الإتصال بالخط الساخن رقم 359.

للاستفسارات العامة يتم الاتصال بالخط الساخن رقم 527935.

المستشار سامح الخشن

وفي سياق آخر أكد المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، انه جرى اتخاذ قرار بتخفيف الأحمال، بحيث تكون ساعتان متصلتين، طبقا بنفس المواعيد المعلن عنها من قبل، بسبب توقف توريدات 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من خارج مصر.