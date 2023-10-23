حملة مكبرة لصيانة أعمدة الكهرباء قبل حلول الشتاء ببنها

قامت أجهزة الوحدة المحلية بقرية طحلة مركز بنها محافظة القليوبية بحملة مكبرة لصيانة أعمدة الكهرباء والمصابيح قبل حلول فصل الشتاء بقرى الوحدة المحلية بطحلة.

وقال عاطف شعيب رئيس الوحدة المحلية بطحلة أنه تم الدفع بمعدات الوحدة لرفع كفاءة وصيانة أعمدة الكهرباء والكشافات ومصابيح الإنارة قبل حلول فصل الشتاء في قرى الرملة وميت العطار وطحلة وكفر طحلة ودجوى وساحل دجوى والعزب التابعة لها.

مشيرا إلى أن الوحدة المحلية بطحلة تعمل جاهدة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات الحكومة وأجهزة المحافظة.

مؤكدا ان الهدف الذي تسعى له أجهزة الوحدة المحلية هى نيل رضا المواطن