المصريون أكثر الناس حبًا للنبي محمد

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، إن مصر البلد الوحيد الأكثر احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن المصريين هم أكثر الناس حبا لسيدنا النبي وآل بيته الشريف.

إطعام الطعام والحلوى

وأضاف إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، في تصريحات له: «فى شوارع مصر يوم مولد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل الناس بتحتفي وتحتفل بسيدنا النبي بإطعام الطعام والحلوى ومجالس الذكر، كل الدولة تحتفل بهذا اليوم العظيم».

وتابع: «السيدة زينب، رضى الله عنها، وقت المحنة، قالوا لها اذهبي لمصر، فإن أهلها يحبون سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وآل بيته، وهى دعت لأهل مصر وقالت اللهم احفظ مصر وأهلها، ومصر هتفضل عايشة في أمن وأمان ببركة هذا الدعاء».