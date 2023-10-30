الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

المصريون أكثر الناس حبًا للنبي محمد

الدكتور مصطفى عبدالسلام
الدكتور مصطفى عبدالسلام

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، إن مصر البلد الوحيد الأكثر احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن المصريين هم أكثر الناس حبا لسيدنا النبي وآل بيته الشريف.

إطعام الطعام والحلوى

وأضاف إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، في تصريحات له: «فى شوارع مصر يوم مولد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل الناس بتحتفي وتحتفل بسيدنا النبي بإطعام الطعام والحلوى ومجالس الذكر، كل الدولة تحتفل بهذا اليوم العظيم».

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فضل دعاء الأم

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وتابع: «السيدة زينب، رضى الله عنها، وقت المحنة، قالوا لها اذهبي لمصر، فإن أهلها يحبون سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وآل بيته، وهى دعت لأهل مصر وقالت اللهم احفظ مصر وأهلها، ومصر هتفضل عايشة في أمن وأمان ببركة هذا الدعاء».

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دعاء المظلوم والمقهور

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