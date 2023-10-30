السيطرة على حريق هائل بمساكن الإيواء في فارسكور والاهالي تستغيث بمحافظ دمياط

تمكنت قوات الدفاع المدني والإطفاء بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط ، من السيطرة على حريق بشقة بالدور الثاني بمدخل رقم 1 بمساكن الإيواء بمنطقة مساكن أم العلا ، حيث تم اخماد الحريق وتحرير محضر بالواقعة.

اندلع حريق هائل في إحدى شقق "الإيواء" بمنطقة أم العلا بمدينة فارسكور ، وحاصرت النيران أكثر من 17 شخصا في الدور الثاني العلوي للعمارة وتدخلت قوات الحماية المدينة بالاشتراك مع الاهالي في الوقت المناسب وأنقذتهم من الموت.تلقى مدير أمن دمياط ، إخطارا من مأمور قسم شرطة فارسكور بوجود حريق حائل داخل شقة بالدور الثاني في مساكن "الإيواء" بمنطقة أم العلا ، وعدد كبير من المواطنين في باقي أدوار العمارة حيث هرعت 3 سيارات إطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمكنت من اخماد الحريق ، وسيطرت على النيران. وعدم وصول الادخنة الي المنازل المجاورة للمواطنين من الاختناق

وتسبب الحريق في اشتعال محتويات بعض الشقة، ولم يحدث أي خسائر بشرية.

وقال مصدر أمني، إن سرعة التحرك كانت السبب في إنقاد حياة 17 مواطنا، وساعد صغر حجم الشقة (60 مترا)، في انتشار النار بسرعة ولكن سرعان ما تم السيطرة علي الحريق

وأضاف المصدر أنه يرجح أن يكون سبب الحريق هو القاء مادة البنزين علي الشقة من الداخل بعد فتحها وتم غلقها واشعال النيران بفعل فاعل ، ولم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث.

وفي ذات السياق اكد الاهالي مساكن الايواء يوجد اكثر من 7شقق مغلقة اصحابها في الخارج والبعض الاخر لديهم منازل جالسين فيها واشارت سيدة تدعي هناء ا ل ي ربة منزل ان الشقة التي أضرمت بها النيران تباع فيها كافة انواع المخدرات وتم ضبط شخص من 10 ايام من قبل وحدة مباحث فارسكور وهو يتاجر في مخدر الشابو المدمر للشباب وناشد الاهالي نزول لجان لفحص الشقق من جديد لمن يستحقها

تم تحرير محضر بالحريق وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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