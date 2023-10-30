خبير تحكيمي: هناك تعنت واضح من “كاف” ضد الأهلي

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن هناك تعنت واضح من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضد النادي الأهلي وهناك توجه لمنعه من تحقيق البطولات.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ليس من المعقول أن يتم تعيين حكم في الفيديو مباراتين متتاليتين لنفس الفريق، وعدم احتساب 3 ركلات جزاء في الثلاث مباريات بالدوري الإفريقي".

وأضاف توفيق السيد: "هناك مجاملات واضحة داخل الاتحاد الإفريقي، وكان على الكاف تعيين حكم مثل مصطفى غربال بدلًا من خوضه مباراة محسومة وهي مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو الأنجولي، في إياب ربع نهائي البطولة".

واختتم: "بيرسي تاو استحق ركلة جزاء صحيحة في المباراة، وكان يحب على الحكم منح الأهلي حقه مهما كان مستواه الفني، خاصةً أن الحكم يحتسب كرات للمنافس على حدود منطقة الجزاء".

