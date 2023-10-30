قري فارسكور بدمياط تشن حملة نظافة في الشوارع وامام المصالح الخدمية

وجهت الدكتوره منال عوض محافظ دمياط علي رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقري

بضرورة الحفاظ على بيئة صحية نظيفه لكل مواطن

وفي ذات السياق تابع اللواء وائل الشربينى رئيس مركز ومدينة فارسكور حملات النظافة بالمدينة والقري التابعة للمركز وذلك باشراف سوزان عثمان نائب القرى قطاع جنوب

وعليه قامت الوحدات المحليه بقرى الغنيميه وشرباص وإدارة النظافه بالإشراف على خروج سيارات ومعدات النظافه وتوزيعها فى كل مناطق وأنحاء القرى والتأكيد على رفع جميع القمامه للتأكد من عدم وجود تجمعات بشوارع القرى الرئيسيه والفرعيه

✨وأكد رئيس المركز على نائبى المدينه والقرى ومدير إدارة النظافه والمخلفات بالتأكد من عدم وجود تجمعات للاوراق أو القمامه أمام جميع المدارس والمصالح الخدمية أو أى إشغالات أو باعه جائلين حرصا على سلامه الطلاب والمواطنين

وأكد رئيس المركز بضرورة تمرير ورديه ثانيه ومسائيه يوميا على جميع مناطق المدينه والقرى بما فيها المدارس بصفه مستمره على مدار الساعه حفاظا على سلامه وصحه طلابنا وابناء القري والمدينة

مشيرا على استمرار حملات النظافة العامة ليلا ونهارا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على البيئة من الأوبئة وانتشار الأمراض المعدية