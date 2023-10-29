الاحتلال يحذر من الرد على مكالمات واتساب المجهولة

نصحت شرطة الاحتلال ومديرية الإنترنت الوطنية الأشخاص بعدم الرد على مكالمات واتساب من أرقام مجهولة قادمة من الخارج، محذرة من أنها قد تكون جزءًا من محاولة اختراق الهواتف.

ويبدو أن المكالمات، التي تشمل أيضا مكالمات فيديو، تغمر هواتف الإسرائيليين، وفقا للسلطات.

وقد وصلت مكالمة واحدة على الأقل إلى رقم هاتف تايمز أوف إسرائيل حتى كتابة هذه السطور، من رمز منطقة توليدو، أوهايو.

تقول شرطة الاحتلال: "نوصي بعدم الرد عليهم وعدم معاودة الاتصال بهم".

وتنوه مديرية الإنترنت أن الرد على المكالمة بحد ذاته لن يؤدي إلى اختراق الهاتف أو تلفه. وتقول إنه تم الإبلاغ عن المشكلة إلى شركة Meta، الشركة الأم لـ WhatsApp.

تطلب سلطات الاحتلال من مستخدمي واتساب ضبط إعدادات الخصوصية الخاصة بهم لحجب المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة.