من بينهم طفلة.. حادث تصادم يصيب ٦ اشخاص بميدان الجيزة

شهد ميدان الجيزة اليوم حادث مروري اليم، تسبب في إصابة 6 أشخاص من بينهم طفلة رضيعة بكسور وكدمات عديدة وتعرض الطفلة ودخول الطفلة في حالة خطيرة، وذلك إثر تعرضهم لحادث دهس سيارة مسرعة، وتم نقل المصابين للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بدات تفاصيل الحادث بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا من المواطنين بوجود حادث دهس بشارع محمود فهمي النقراشي، ووجود مصابين بالحادث.

وبانتقال الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ تبين أن سيارة مسرعة اصطدمت بـ6 أشخاص من المارة بشارع محمود فهمي بميدان الجيزة ما أسفر عن إصابتهم بكسور وكدمات متفرقة وفقدان للوعي.

وبالتحري عن المصابين تبين أنهم أشرف سعد 60 سنة، زكريا فهمي 64 سنة وابنته إسراء زكريا وطفلة رضيعة تدعى أيلة محمود لا تتجاوز 7 أشهر وحالتان خطرة نقلوا جميعا إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

فيما تحفظ الأهالي على قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتسليمه للقوات الأمنية فور وصولها، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق فيه.