جوجل توفر علامات تدل على أنك تكتب محتوى غير مفيد

قدم مسؤول بحث Google، داني سوليفان، أمثلة لأنواع المحتوى غير المفيدة. كما قدم أيضًا أمثلة على الاستراتيجيات التي قد يستخدمها الكتاب لكتابة محتوى غير مفيد.

للتذكير، الخط العام للمحتوى غير المفيد لـ Google هو عندما تكتب للحصول على ترتيب جيد لهذا المحتوى في البحث وليس للمستخدمين النهائيين.

نشر داني سوليفان هذه الكلمات على موقع X قائلًا: "المحتوى غير المفيد هو المحتوى الذي يُكتب عمومًا *لتصنيف محركات البحث* وليس لجمهور بشري."

أما بالنسبة لأنواع المحتوى التي يمكن اعتبارها غير مفيدة لجوجل، فقال: "إذا كتبت "20 شيئًا ممتعًا يمكنك القيام به اليوم" لأن *هدفك الأساسي* من القيام بذلك هو أنك تريد *الحصول على تصنيف جيد* من أجل "المتعة" الأشياء" بدلاً من أن يكون هذا شيئًا تكتب عنه عادةً، فقد يكون ذلك علامة على أنك تنتج محتوى غير مفيد. لم يكن شيئًا كتبته لك. لم يكن شيئًا كتبته لجمهورك. لقد كان شيئًا لقد كتبت لأغراض ترتيب البحث - وهذا غالبًا ما يتماشى مع محتوى غير مفيد."

إذا كنت تستخدم تقنيات مثل استخدام الأدوات لمساعدتك في العثور على ما تكتب عنه، فقد يؤدي ذلك إلى اعتبار المحتوى الخاص بك غير مفيد بواسطة Google.

أضاف داني سوليفان، "أعتقد أن الصعوبة في أدوات مثل هذه هي أنها تجعل الناس ينظرون كثيرًا إلى بعض "النتائج" بدلاً من الممارسات الفعلية. يصبح الأمر، "حسنًا، ربما إذا قمت بتغيير هذه الكلمات إلى تلك وأضفت هذا إلى "هذا" بدلاً من "من وكيف ولماذا" أقوم بإنتاج هذا المحتوى."

تابع سوليفان: "لا أريد أن أدرج نوعًا من "النتيجة" مثل "لقد حصلت على 31 سؤالًا من أصل 50 سؤالًا صحيحًا"، ولكن بدلاً من ذلك ربما أدرج الأشياء التي فاتتك لتسليط الضوء بشكل أفضل على الممارسات لإعادة النظر أو إعادة الفحص".

ثم سأل سيمون دي فلامينج كيف يمكن لشركة جوجل أن تعرف الغرض من قيام شخص ما بكتابة شيء ما ونشره. حيث أجاب داني سوليفان، "نحن ننظر إلى الإشارات عبر الويب التي تتوافق مع ما يعتبره الأشخاص عمومًا محتوى مفيدًا. إذا طرح عليك شخص ما سؤالاً، وأنت تجيب عليه - فهذا هو المحتوى الذي يضعه الأشخاص أولاً ومن المحتمل أن يتوافق مع ذلك." مع إشارات تفيد بأن ذلك مفيد."