بالأرقام.. الاحتلال يواصل مجازره الوحشية في غزة لليوم الـ23 على التوالي

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لآثار الحرب الإسرائيلية المستمر على قطاع غزة لليوم 23 على التوالي.

وقال معروف، في مؤتمر صحفي: نذكر الاحتلال النازي ببعض ضحايا مجازره، قتله أطفالا رضع، منهم: الشهيدة الرضيعة، ماريا الشنطي (4 شهور)، الشهيدة الرضيعة، تسنيم قرمان (شهران)، الشهيد الرضيع معاذ العايدي (أسبوعان)، الشهيدة الرضيعة مها البابا (6 أشهر)، الشهيدة الرضيعة غزل الحداد (9 أشهر) .

واضاف أن الاحتلال ارتكب جرائم بحق عدد من العائلات، منها: عائلة شهاب: 25 شهيدا، عائلة سكيك: 24 شهيدا، عائلة أبو توهة: 21 شهيدا، عائلة البردويل: 21 شهيدا، عائلة الكفارنة: 20 شهيدا.

وقال معروف إن مستشفى القدس التي هددها الاحتلال وجدد قصف محيطها يتواجد فيها نحو 16 ألف نازح فيما تضم مستشفى الشفاء أكثر من 60 ألف نازح، منهم آلاف الجرحى والمرضى.

وأضاف أن تهديد المستشفيات، يتساوق مع التهديد الجديد الذي صدر عن وزير الاتصالات الصهيوني ضد إيلون ماسك بعد حديثه عن تزويد المؤسسات الدولية في غزة بالإنترنت فضائي (ستارلينك)، ما يثبت استمرار عنجهية الاحتلال التي يمارسونها بعنصرية وفوق القانون.

وأعلن معروف أنه مع استمرار العدوان وتصاعد المحرقة الصهيونية بات قطاع غزة منطقة منكوبة، داعيا كل المؤسسات الدولية والمنظمات الإغاثية إلى التداعي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وحذر المواطنين من العبث بأية مخلفات من قذائف الاحتلال، داعيا إياهم للإبلاغ عن أي مخلفات إسرائيلية