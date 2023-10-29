حماس تشيد بتظاهرت التضامن مع غزة حول العالم

أشادت حركة حماس بالمظاهرات التي خرجت في الولايات المتحدة وكل دول العالم، تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على المدنيين.

وقالت حماس، في بيان: نشيد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتحرك الجماهيري والمسيرات والفعاليات التضامنية التي خرجت أمس السبت واليوم الأحد في مختلف المدن الأمريكية والعواصم الغربية، تنديدا بالعدوان وحرب الإبادة التي تمارسها حكومة الاحتلال الفاشية ضد قطاع غزّة، لليوم الثالث والعشرين، ونؤكّد أن تلك الحشود الكبيرة تعبر عن ضميرها الحيّ في دعم حقوق شعبنا المشروعة في الحرية وتقرير المصير، والتنديد بالدّعم والانحياز الأمريكي والغربي للاحتلال.

وأضاف البيان: نجدد دعوتنا لهذه الجماهير الحرة وكل الأحرار في العالم إلى الاستمرار في حراكهم التضامني مع قطاع غزة والمؤيد لعدالة قضيتنا الوطنية، وتصعيد كل أشكال الضغط الشعبي، في الأيام المقبلة، من أجل وقف الإبادة الجماعية بحق الأطفال ومليوني مواطن فلسطيني في قطاع غزة.

ولليوم الـ23 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 8005 شهداء، منهم 3342 طفلا و2026 سيدة، إضافة إلى إصابة 20242 مواطنا بجروح مختلفة.