حبس ٣ متهمين لسرقتهم ١٠ اعمدة إنارة بالعجوزة 

أمرت النيابة الكلية بشمال الجيزة، اليوم، بحبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 10 أعمدة أنارة وكابلات كهرباء بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.



البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط (سائق – عاملان) بحوزتهم ( 10 عامود إنارة منها 3 سليم والباقى مقطع لأجزاء – مجموعة من الكابلات الكهربائية طولها 200 متر تقريبًا – سور حديدى بطول 5 متر – عربة يد حديدية محملة بعدد 2 أسطوانة غاز وأوكسجين بلمبة التقطيع – 80 ماسورة مختلفة الأحجام وزنوا 150 كجم ).



وبمواجهتهم قرروا بتحصلهم على المضبوطات من مخزن كائن بدائرة القسم، لتسليمها (لمالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة ) أمكن ضبط الأخير وبمواجهته قرر باتفاقه مع أمين المخزن على شراء تلك المضبوطات وتبين أن تلك المضبوطات "مهمات حكومية" ومودعة بالمخزن المشار إليه لطرحها بمزادات عامة "عهدة أمين المخزن".



أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.