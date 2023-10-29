حبس المتهمين بتهديد طالبين بسلاح ابيض في الجيزة

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، اليوم، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإستيقاف طالبين كرهاً عنهما وتهديدهما بسلاح أبيض إصابة أحدهما في منطقة الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.



البداية عندما تم ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية) لقيامهما باستيقاف طالبين كرهاً عنهما وتهديدهما بسلاح أبيض "سنجة" وإحداث إصابة أحدهما والاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى، كما استوليا على الدراجة الهوائية من الثانى ولاذا بالهرب وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وضبط بحوزتهما الدراجة الهوائية المستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم والهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.