الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس شخص وتاخر خردة بتهمة سرقة السيارات بإمبابة

محكمة
محكمة

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، اليوم، بحبس عاطل وتاجر خردة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بإمبابة.
وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات اتهامهما، وبيان وجود حوادث سرقة أخرى من عدمه.
اعترف المتهم الأول بمزاولة نشاط غير مشروع فـى مجال السرقة من داخل السيارات، وأقر في أقواله بارتكابه 5 وقائع سرقة، وأرشد عن كمية من المسروقات لدى مالك مخزن خردة.
وتبين من خلال الفحص، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فـى مجال السرقة من داخل السيارات متخذاً من منطقة إمبابة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبمواجهته قرر بارتكابه (5) وقائع سرقة، وأرشد عن كمية من المسروقات لدى مالك مخزن خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة "سيىء النية" وتم ضبطه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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