لميس الحديدي: مصر هي الأساس في دعم غزة والمساعدات تواجه عراقيل إسرائيلية عديدة

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن مصر هي الأساس في دعم غزة وتقود دورا مهما في المفاوضات والمساعدات، مضيفة أن مصر دائمًا تكون المحرك الأساسي بين كل الأطراف.



ونوهت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON، إلى أن معبر رفح مفتوح، والتعقيدات الإسرائيلية يعرفها العالم أجمع، وتتسبب في إعاقة المساعدات حيث إن عملية تفتيش المساعدات بعد دخولها معبر رفح قد يصل من 12 إلى 48 ساعة.



ولفتت إلى أن قافلة المساعدات من الممكن أن تخرج من رفح بالليل ومن الممكن أن تعود في ظهيرة اليوم التالي، موجهة تحية للسائقين المصريين الذين يبيتون بجوار شاحناتهم، مردفة: “معبر رفح مفتوح، والتعقيدات الإسرائيلية يعرفها العالم أجمع، تتسبب في إعاقة المساعدات”.