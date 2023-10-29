عاجل
الحكومة تكشف موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء
الأحد 29 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة ببولاق الدكرور

محكمة
محكمة

أمرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتجاره في المواد المخدرة ببولاق الدكرور. 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين شريف محمد رشدي، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية طلعت عبده ورأفت عبدالتواب.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "السيد نصر.ا" 34 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم بعد أن وجهت إليه تهمه الاتجار في المواد مخدرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم  16339 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور. 

بدأت الواقعة يوم 2022/8/8 بتلقي المقدم "محمد سكر" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات أمكن الوصول إلى مكان تواجده.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بمسكنه على كمياتٍ كبيرة من مخدرات متنوعة ما بين الترامادول والكلونازيبام والبنزوهيكسول والأيس، إضافة إلى ميزان حساس ومبلغ مالي.

ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن:
- کیسين بلاستيكيين يحوي كلا منهما كمية المسحوق الميثامفيتامين المختر، ووزنا 5.49 جرام
- الميزان المضبوط عثر به على آثار لجوهر الميثامفيتامين المخدر.
-960 قرصًا ثبت أنهم لعقار الترامادول المخدر.
-5730 قرصًا ثبت أنهم لعقار الكلونازيبام أحد مشتقات  البنزوديازيين.
-5240 قرصًا العفار البنزوهيكسول المخدر.
- 4420 قرصًا وجدوا خالين من المواد المخدرة.


وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي حصيلة بيعه والهاتف للتواصل مع زبائنه والسيارة للنقل وتوزيع المواد المخدرة المضبوطة.

مواد متعلقة

المشدد لعاطل لبيعه سيارة بتوكيل مزور

نشرة الحوادث| المشدد لربة منزل حاولت إدخال مخدرات لزوجها المسجون.. وإخلاء سبيل 5 أشخاص بحفل المنصورية

المشدد 7 سنوات لربة منزل حاولت إدخال مخدرات لزوجها المسجون

المشدد ٦ سنوات لإتهامه بالإتجار في المخدرات بسوهاج

المشدد 10 اعوام لعاطلين بتهمة الإتجار في المخدرات

نشرة حوادث الوفد| عامل يزهق روح صبي من ذوي الهمم وحريق شقة بالجيزة
الجريدة الورقية