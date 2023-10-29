المشدد 10 سنوات لمتهم بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة ببولاق الدكرور

أمرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتجاره في المواد المخدرة ببولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين شريف محمد رشدي، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية طلعت عبده ورأفت عبدالتواب.



كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "السيد نصر.ا" 34 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم بعد أن وجهت إليه تهمه الاتجار في المواد مخدرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 16339 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور.



بدأت الواقعة يوم 2022/8/8 بتلقي المقدم "محمد سكر" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات أمكن الوصول إلى مكان تواجده.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بمسكنه على كمياتٍ كبيرة من مخدرات متنوعة ما بين الترامادول والكلونازيبام والبنزوهيكسول والأيس، إضافة إلى ميزان حساس ومبلغ مالي.



ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن:

- کیسين بلاستيكيين يحوي كلا منهما كمية المسحوق الميثامفيتامين المختر، ووزنا 5.49 جرام

- الميزان المضبوط عثر به على آثار لجوهر الميثامفيتامين المخدر.

-960 قرصًا ثبت أنهم لعقار الترامادول المخدر.

-5730 قرصًا ثبت أنهم لعقار الكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازيين.

-5240 قرصًا العفار البنزوهيكسول المخدر.

- 4420 قرصًا وجدوا خالين من المواد المخدرة.



وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي حصيلة بيعه والهاتف للتواصل مع زبائنه والسيارة للنقل وتوزيع المواد المخدرة المضبوطة.