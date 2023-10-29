آخر ظهورلـ Matthew Perry قبل وفاته الصادمة

ظهر الممثل الأمريكي ماثيو بيري خارج منزله في طريقه لتناول العشاء مع صديق يوم السبت الماضي، فيما يبدو أنه آخر ظهور علني للممثل المعروف بدوره كتشاندرلر بينج في مسلسل Friends، قبل العثور على جثته أمس في حوض الاستحمام الخاص به بمنزله.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان بيري وصديقه توقفا لتناول الطعام في مطعم Apple Pan في W Pico Blvd، الذي يشتهر بالهامبرجر والفطائر، والذي يرجع تأسيسه إلى عام 1947.

اخر ظهور للممثل

وبدا شعر بيري الرمادي أشعثًا بعض الشيء، بينما كان يرتدي بنطالًا أسود وقميصًا أخضر، عندما خرج من المطعم حاملاً مشروبًا في يده، بينما كان يرتدي حذاء كونفيرس أبيض اللون برباط مفكوك ونظارات شمسية داكنة.

وتوفي الفنان في حادث غرق واضح يوم السبت بينما تواصل الشرطة كشف ملابسات الوفاة وما إن كانت الوفاة جنائية أم نتيجة تناول جرعة زائدة من المخدرات.

وكان الممثل القاطن بولاية ماساتشوستس، والذي يعود ظهوره التلفزيوني لأول مرة إلى عام 1979، يبلغ من العمر 54 عامًا، خلال نزهته الأخيرة، في نزهة مع أحد أصدقائه.

يبدو أن بيري كان يوجه صديقه من خلال الإشارة إلى اتجاه معين بحلول الوقت الذي وصلوا فيه إلى الخارج بالقرب من الرصيف.

واستجابت الشرطة لمكالمة طارئة حوالي الساعة 4 مساءً أجريت من منزل بيري عندما اكتشف أحد العاملين بالمنزل غرقه في حوض استحمام ساخن في منزله في لوس أنجلوس، ثم أعلن وفاته في مكان الحادث.

وعلى الرغم من أنه كان منفتحًا بشأن صراعاته السابقة مع الإدمان، إلا أن المصادر قالت إن الشرطة لم تعثر على أي مخدرات في مكان وفاته، وقال أحد الأصدقاء الذين تحدثوا إليه مؤخرًا لموقع صحيفة ديلي ميل إنه "بدا رصينًا وإيجابيًا".

وقالت مصادر إنه تم العثور على ماثيو يوم السبت، بعد استدعاء المستجيبين الأوائل إلى مكان الحادث بسبب سكتة قلبية.

وفي آخر منشور له على حسابه على إنستجرام، والذي شاركه في وقت سابق من هذا الأسبوع، شارك النجم صورًا له في حوض السباحة الخاص به، قائلًا: "أوه، هل الماء الدافئ الذي يدور حولك يجعلك تشعر بالارتياح؟".