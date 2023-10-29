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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل ميلك شيك بالشوكولاتة الداكنة

ميلك شيك بالشوكولاتة
ميلك شيك بالشوكولاتة

يحب البعض مذاق الشوكولاتة الداكنة أكثر من العادية، إذا تتميز بإحتوائها على نسبة كاكاو أعلى من الآخرى وسكر أقل، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير ميلك شيك بالشوكولاتة الداكنة اللذيذة.

 

ميلك شيك بالشوكولاتة

طريقة عمل ميلك شيك بالشوكولاتة الداكنة

المقادير

- الشوكولاتة : 4 قطع (داكنة)

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- كريمة الخفق : كيس (بودرة)

- سكر : 4 ملاعق كبيرة

- حليب : كوبان ونصف (سائل)

 

طريقة التحضير

نقوم بوضع قطع الشوكولاتة مع نصف كأس من الحليب في الخلاط ونخلطهم جيداً.

نضيف إلى الخلاط بودرة الخفق والسكر والكاكاو ونستمر في الخفق لمدة دقيقتين.

نضيف كأسين من الحليب مع استمرار الخفق حتّى تتكون الرغوة ثم نضعه في الثلاجة حتى يبرد ويقدم بارداً مع رشة كاكاو بودرة حسب الرغبة.

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