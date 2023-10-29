اعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعةالثامنة والنصف مساءاً بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية .

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .

تم إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

حيث يقوم مديرى الموانى بالمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .