مفكر فلسطيني: حرب الإبادة في غزة وحدت الجميع تحت الصواريخ الصهيونية

قال الدكتور محمد أبو سمرة، المفكر الفلسطيني، ورئيس تيار الاستقلال، إن المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام اللعين الذي كان صناعة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية أصبح ضرورة ملحة.

وأضاف "أبو سمرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الانقسام كان يجب أن ينتهي منذ سنوات، من خلال التجاوب الفلسطيني مع الجهود المبذولة من القاهرة لتحقيق المصالحة وإزالة كافة العقبات التي تحول دون ذلك.

وأوضح أن مصر بذلت جهودا كبيرة وجبارة منذ بداية الانقسام الفلسطيني الذي حدث في 2007، مشيرًا إلى أن عملية "طوفان الأقصى" بطولية، وبعد هذه العملية زعم الاحتلال من خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة بأنه يدافع عن نفسه، رغم أن الشعب الفلسطيني بأكمله هو الضحية للمشروع الصهيوني المدعوم من أمريكا والغرب.

ولفت إلى أن حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة جعلت الجميع موحد تحت الصواريخ الصهيونية التي لا تفرق بين حماس أو الجهاد أو غير المنتمين لأي حركة.