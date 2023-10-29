برنامج الأغذية العالمي: الأوضاع في قطاع غزة مأساوية

أكدت المتحدثة باسم برنامج الأغدية العالمي عبير عطيفة، اليوم الأحد، أن الأوضاع في قطاع غزة "مأساوية وصعبة للغاية"، خاصة بعد انقطاع الاتصالات، وتصعيد العمليات العسكرية، واستهداف كل المنشآت.

وقالت المتحدثة "نحن واجهنا صعوبة في الاتصال بموظفينا داخل غزة، لقد توقفت معظم عمليات المساعدات الإنسانية وانقطعت الكهرباء والاتصالات، فضلا عن نقص الوقود، وأصبحت التحركات داخل القطاع شبه مستحيلة".

وأضافت أن "الملاجئ أصبحت مكتظة بالكثير من العائلات خاصة عقب تدمير المنازل والبنى التحتية"، موضحة أن "الوضع الغذائي في غزة أصبح صعبا للغاية؛ بسبب نفاد المخزون في المحلات، ونقص الخبز في المخابز، نتيجة لنقص الوقود".

وطالبت عطيفة بضرورة وقف إطلاق النار وفتح المعابر بصورة سريعة لإدخال المزيد من المواد الغذائية، وتأمين ممرات إنسانية.. معربة عن أملها في حدوث انفراجة، واستكمال إدخال جميع المساعدات الإنسانية لسكان غزة خلال الساعات المقبلة.

وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن السلطة الفلسطينية تبذل كل ما في وسعها لإغاثة أهالي غزة ووقف العدوان في القطاع، رافضا في الوقت نفسه الحديث الراهن عن إدارة أممية لقطاع غزة.

وأعرب اشتية في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (الأحد) ـ عن قلقه البالغ إزاء مخطط الاحتلال الإسرائيلي لقصف مستشفى الشفاء ومستشفيات أخرى تحت حجج "واهية"، لافتا إلى تواصل القيادة الفلسطينية مع منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد، من أجل منع تدمير مستشفى الشفاء وغيرها من المستشفيات.

ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية تستند لقرارات الشرعية الدولية للاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال أيضا ضد أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية والقدس من قتل واقتحامات للمسجد الأقصى.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية قامت بتوصيل النقطة الثانية للمياه بسعة 28 ألف متر مكعب في منطقة خان يونس والمنطقة الوسطى لإغاثة سكان قطاع غزة و إمدادهم بالمياه اللازمة حتى نخفف عنهم المأساة الإنسانية الناجمة عن استمرار العدوان الإسرائيلي عليهم.

ونفى مزاعم حكومة الاحتلال بشأن التشكيك في حصيلة عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب على غزة، قائلا: إن وزارة الصحة الفلسطينية مختصة بإعلان أعداد الشهداء، ونرفض الحديث عن عدم صحة هذه الأرقام، نحن لدينا كل اسم شهيد رباعي بكامل تفاصيله وهويته، لا يمكن لأي إنسان أن يشكك بهذه الأرقام.