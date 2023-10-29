الأحد 29 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إسرائيل سحبت السفراء.. الرئيس التركي رجب أردوغان يتصدر جوجل

بوابة الوفد الإلكترونية

 تصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد حديثه عن جنون إسرائيل في الحرب على غزة.

 وعبر منصة إكس، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل، بوقف هذا الجنون فورًا ووضع حد لهجماتها.

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إسرائيل تستدعي دبلوماسييها من تركيا بسبب تصريحات أردوغان

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أردوغان يصف دموع الغرب لأجل إسرائيل بـ"نوع من الاحتيال"


 أردوغان قال، إن عمليات القصف الإسرائيلية التي تكثفت مساء الجمعة على غزة استهدفت مجددًا نساء وأطفالًا ومدنيين أبرياء وعمقت الأزمة الإنسانية الحالية على إسرائيل أن توقف هذا الجنون فورًا وتضع حدًا لهجماتها.


 أردوغان: لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تظل تركيا صامتة


 وقبل ذلك بيومين، قال الرئيس التركي في كلمة له إنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تظل تركيا صامتة إزاء العنف في غزة.
وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قال إن حكومة بلاده أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من تركيا، على خلفية تصريحات أردوغان حول النزاع في قطاع غزة.

 وأعلن كوهين: "على خلفية التصريحات التركية القاسية، أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من تركيا من أجل إعادة تقييم العلاقات الإسرائيلية التركية".

 تاريخ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

 ولد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في: 26 فبراير 1954، أي يبلغ من العمر 69 سنة في قاسم باشا في تركيا، وحزبه هو حزب العدالة والتنمية، وهو متزوج من أمينة أردوغان.
ولديه من الأبناء أحمد براق أردوغان، وإسراء أردوغان، وسمية أردوغان، نجم الدين بلال أردوغان.

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