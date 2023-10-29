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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة الإسماعيلي لمباراة الداخلية في دوري نايل

الإسماعيلي
الإسماعيلي

 أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن القائمة التي تخوض لقاء الداخلية مساء غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ5 في دوري المصري الممتاز.

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 قائمة الإسماعيلي لمباراة الداخلية:

 حراسة المرمى: محمد فوزى - كمال السيد - عبدالله جمال.

 خط الدفاع: محمد هاشم - محمد نصر - إياد العسقلانى - حمدى النقاز -محمد دسوقى - عصام صبحى - كريم عرفات - عبدالله حسن.

 خط الوسط: محمد حسن - عمر الساعي -  عماد حمدى - محمد عبدالسميع - أحمد وجيه -عبدالرحمن مجدى -  نادر فرج - مروان حمدى - محمود الشبراوي-  محمد وجدى.

 خط الهجوم: ياو أنور - باسم مرسى - حسن صابر.

 موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية في الدوري المصري:

 تبدأ مباراة الإسماعيلي والداخلية مساء اليوم الإثنين الموافق 30 من شهر أكتوبر 2023، في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، و4 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و5 مساءً بتوقيت الإمارات.

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