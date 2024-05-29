ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع تذبذب قرارات أسعار الفائدة

شهد اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو، ارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع تقريبا.

أدى الأمر الى رفع نظيراتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والدولار.

وتسبب ذلك في الضغط على الأسهم، حيث أثارت البيانات الاقتصادية شكوكا جديدة بشأن توقيت ومدى تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية.. وفقا لوكالة رويترز.

وارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.556% في ساعات التداول في طوكيو، وهو مستوى لم نشهده منذ 3 مايو، بعد مزادات سندات الخزانة لأجل سنتين وخمس سنوات التي لم تلق قبولًا جيدًا بين عشية وضحاها.

وبلغت العائدات اليابانية المكافئة أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2011 عند 1.065%، في حين قفزت العائدات الأسترالية إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 4.42%.

كما تفاجأ المستثمرون بالتحسن الحاد في مقياس ثقة المستهلك الأمريكي لشهر مايو، وتوقع الاقتصاديون الشهر الرابع على التوالي من ضعف الثقة، خاصة بعد القراءة الفاترة لنتيجة المسح المماثل الذي أجرته جامعة ميشيغان يوم الجمعة.

وقد أدى ذلك إلى إبقاء السوق في حالة تخمين بشأن قوة الاقتصاد والضغوط التضخمية المستمرة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى غموض التوقعات بشأن مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

احتمالات بخفض أسعار الفائدة

كما يضع المتداولون حاليًا احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة على الأقل بحلول سبتمبر عند 44٪ بعد البيانات، من قرع العملة في اليوم السابق، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

فيما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 157.41 ين اليوم، في حين ارتفع بنسبة 0.07% مقابل كل من اليورو والجنيه الاسترليني.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.08% إلى 0.66545 دولار أمريكي، مدعومًا ببيانات تظهر قفزة غير متوقعة في تضخم أسعار المستهلكين المحلية الشهر الماضي.

وكتب الاستراتيجيون في بنك أستراليا الوطني في مذكرة للعملاء: "إذا كانت الأخبار الاقتصادية الأمريكية الواردة ترى أن البندول في سوق المال يتأرجح مرة أخرى لصالح انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية في الربع الثالث، سيكون أمرًا أساسيًا فيما إذا كان الدولار الأسترالي يمكنه الاحتفاظ بزخمه الصعودي، ووجهة نظرنا الأساسية هي أنه سيفعل ذلك، ولكن لا يزال أمامنا شهر سبتمبر لأول تخفيف للاحتياطي الفيدرالي، ثم آخر بحلول نهاية العام".



ارتفاع النفط الخام



وحول أسواق الطاقة.. ارتفع النفط الخام لليوم الرابع ليصل إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع وسط تكهنات بأن أوبك + ستحافظ على تخفيضات الإنتاج في اجتماع يوم الأحد.

و ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 27 سنتا، أو 0.3%، إلى 84.49 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو/تموز 35 سنتًا، أو 0.4%، إلى 80.18 دولارًا