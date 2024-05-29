كوريا الجنوبية والإمارات توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الأربعاء، في بيان، أن كوريا الجنوبية والإمارات قد وقعتا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتحرير التجارة بين البلدين.

جاء ذلك عقب محادثات القمة التي عقدها الرئيس يون سيوك-يول ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في سيؤول.



وعقد زعيما البلدين قمة في سيؤول الأربعاء.

كما وقع البلدان على مذكرة نوايا تدعو كوريا الجنوبية إلى بناء ما لا يقل عن 6 ناقلات غاز طبيعي مسال بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين أكد صندوق الثروة السيادي الإماراتي التزامه باستثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية

وأصبحت الإمارات أول دولة عربية توقع اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية.

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى كوريا الجنوبية الثلاثاء في زيارة دولة تستغرق يومين لمناقشة سبل تعميق التعاون في التجارة والاستثمار في مجموعة واسعة من المجالات. وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس إماراتي بزيارة دولة لكوريا الجنوبية.

وأظهرت كوريا الجنوبية الثلاثاء احترامها بإرسال 4 طائرات مقاتلة من طراز "F-15" تابعة للقوات الجوية لمرافقة طائرة الرئيس الإماراتي، بعد دخولها لمنطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية في البلاد.

وقال البيان إن الإمارات تعتزم إلغاء جميع الرسوم الجمركية على واردات السيارات من كوريا الجنوبية خلال 10 سنوات، ومن جانبها أعلنت كوريا الجنوبية عن عزمها إلغاء الرسوم الجمركية على واردات النفط الخام من الإمارات خلال 10 سنوات.

كما وقع الجانبان 19 صفقة تجارية ومذكرة تفاهم تشمل الاستثمار والطاقة، والطاقة النووية والدفاع والتكنولوجيا وتغير المناخ والتبادل الثقافي.

وكشفت شركة "مبادلة" للاستثمار، وهي صندوق الثروة السيادي للإمارات، عن خطط لاستثمار أكثر من 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، حيث وقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية بشأن توسيع إطار التعاون الاستثماري.

ووقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" خطاب نوايا مع شركتين كوريتين لبناء السفن، وهما شركة "سامسونغ" للصناعات الثقيلة وشركة "هانهوا أوشن"، لبناء 6 ناقلات للغاز الطبيعي المسال على الأقل، بقيمة 1.5 مليار دولار.

كما اتفق البلدان على تعزيز مشروع تخزين النفط الخام المشترك والتعاون في مشاريع الهيدروجين لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.