خارج السطر

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 07:43 م 10/29/2023 7:43:37 PM

بعيدا عن البكائيات والمراثى، وهروبا من الولولة الدائمة، ولعن ضمير العالم الغائب الناعس على الوحشية والهمجية الصهيونية، يجب التفكير فى إجراءات عملية لمواجهة ما يحدث فى فلسطين من قتل وتشريد وتهجير.

لا أتحدث عن حرب، فذلك هو الطرح السهل للمتثاقفين العرب الذين يجلسون فى مقاعد الفرجة، يدخنون، ويثرثرون، ويوزعون الخيانات، ويشككون فى النوايا، ثم ينؤون بأنفسهم عن غبار أى معركة.

ببراجماتية أفكر فى الإجراءات العملية الممكنة، سياسة ودبلوماسية وإعلاما وحشدا وضغطا وتفاوضا تحت هدف وحيد هو وقف العدوان على الفلسطينيين، ووضع حد لعمليات الإبادة المتعمدة.

نحن فى حاجة أولية لتوثيق المذابح ونشرها بلغات غير العربية لنؤثر فى شعوب العالم، فمشكلتنا منذ عقود أننا نخاطب أنفسنا فقط، ونتحدث إلى بعضنا البعض، ولا نلتفت لهذا العالم الفسيح المتنوع المتمدد والذى لا يعرفنا.

قولوا لى كم فيلما عالميا تم إنجازه عن المأساة الفلسطينية؟ وكم مفكرا عالميا (بخلاف الاستثنائى إدوار سعيد) طرح القضية على حقيقتها أمام العالم الغربي؟ كم رواية لروائى عربى له ترجمات باللغات الأخرى قدمت القضية أو خلفياتها على وجه الحقيقة؟

لقد كتبت إسرائيل حكايتها الكاذبة وروجتها بأفلام عظيمة، وإبداعات ساحرة، بينما اكتفينا نحن بالفرجة وتأنيب العالم الغربى على موقفه، رغم أننا لم نقدم له روايتنا عن المأساة.

ما يمنعنا أن نفعل كما فعلت إسرائيل فى الهولوكست، بعمل قوائم لمجرمى الحرب، وعقد محاكمات صورية لهم فى المؤسسات الشعبية مثل النقابات والاتحادات، واعتبار جرائمهم لا تسقط بالتقادم، وملاحقتهم والتشهير بهم فى كل مكان يذهبون إليه؟

لو كنت صاحب قرار فى أى دولة عربية لسافرت إلى كل عاصمة غربية بدءا من واشنطن، إلى لندن، وباريس، وموسكو داعيا وضاغطا ومفاوضا من أجل السلام. إن ربط مصالح العالم العربى بالعالم من خلال الموقف من السلام فى الشرق الأوسط هو ربط منطقى ولازم، خاصة لو تجاوز الخطاب حدود النخب الغربية واتسع ليشمل المجتمعات.

لو كان لدى سلطة لانفتحت على يهود العالم فى كل مكان عدا إسرائيل، داعيا إياهم للتبرؤ من تكرار الهولوكست النازى على أيدى الصهاينة ضد الفلسطينيين، ولأثبت لهم عمليا أن ممارسات إسرائيل تسىء إلى الدين اليهودى السماوى بما فيها من قيم عظيمة.

لو كنت ثريا عربيا لمولت حملات إعلانية فى الواشنطن بوست، والتايمز، ولوموند، وكبرى صحف العالم، وفى مواقع التواصل الاجتماعى، لمخاطبة منظمات السلام ومؤسساته ومجتمعاته لبذل كل جهد من أجل وقف المذابح ضد الأبرياء. فليس صحيحا أن الغرب كله شر، وأن حكوماتهم وشعوبهم سواء فى التوجهات والسياسات، إيمانا بأن الرهان على المجتمعات المدنية فى الغرب كثيرا ما يؤتى ثماره.

إننا يجب أن نراهن أيضا على المؤمنين بالسلام فى إسرائيل، ونستهدفهم بخطابنا القائم على أن الأمن لن يتحقق أبدا لأجيالهم القادمة إلا بإعادة الحق إلى أصحابه، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وأن هذا لن يكلفهم شيئا، وسبق أن قارب التحقق بالفعل فى مفاوضات كامب ديفيد الثانية لولا استفزازت من بعض أطراف التفاوض الإسرائيلى.

وأتصور أننا فى لهاث دائم من أجل تقديم مساعدات غير مسبوقة لفلسطين وشعبها وأهلها تتجاوز فكرة دعم الفصائل والحركات إلى تنفيذ المشروعات التنموية مباشرة، والإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية فى مناطق الحكم الذاتى، تحت لواء سلطة شرعية واحدة تمثل الشعب الفلسطينى وتمثل مصالحه الحقيقية.

والآن وغدا ودوما.. يجب أن ننصر كل مظلوم، وندعم كل مكروب، وندعو لكل مقهور، ونوظف كل قوانا من أجل الحق.

والله أعلم.

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