الإسماعيلي يختتم مرانه لمباراة الداخلية

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على الملعب الرئيسي باستاد الإسماعيلية واستمر المران لمدة 60 دقيقة استعدادًا لمباراة الداخلية غدًا الإثنين الموافق 30 من الشهر الجاري.





ومن المقرر أن يغادر الإسماعيلي في الخامسة مساء اليوم للمبيت في القاهرة قبل لقاء الغد.



وتضمن المران على بعض التدريبات البدنية المتنوعة أعقبها مجموعة من التدريبات التكتيكية على بعض الجمل الفنية وترجمتها إلى أهداف وتدريبات على العرضيات والكرات الثابتة والتحول من الدفاع.



أدى الرباعي محمد فوزي وكمال السيد وعبدالله جمال ومحمد عبدالفتاح تدريبات قوية تحت قيادة مصطفى كمال، مدرب حراس المرمى، على سرعة رد الفعل والتسديد من مسافات بعيدة.

