الكهرباء.. مخالفات في شروط التعاقد وطرق تغيير حق الانتفاع

يواجه كثير من المواطنين مشكلة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء ، وياتى ذلك فى حال الانتقال من سكن لاخر ، لتغيير حق الانتفاع لشخص آخر حتى يخلي مسؤوليته حال مغادرة السكن لضمان ألا تتراكم عليه المديونيات.

تستعرض بوابة الوفد فى السطور التالية خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء و مخالفات شروط التعاقد بين شركات توزيع الكهرباء وبين مشترك مرفق الكهرباء والتي جاءت كالتالي :-

مخالفات شروط التعاقد بين شركات توزيع الكهرباء وبين مشترك مرفق الكهرباء:

مخالفة الأولى:

- استعمال التيار في غير الغرض المخصص لاستخدامه والوارد في عقد التوريد، وذلك كما جاء في اللائحة

المخالفة الثانية:

- منع مندوب شركة توزيع الكهرباء من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة للتوصيلة أو العدادات.

المخالفة الثالثة:

- في حالة عدم المحافظة على العدادات أو الأجهزة أو تغيير موضعها، حالة كسر أحد الأختام بالعداد ففي هذه الحالة يقوم المنتفع بسداد نفقات استبدال الختم، أما إذا صاحب ذلك خلل في العداد يتم إعداد تسوية لاحتساب الاستهلاك طبقاً للائحة التجارية، وكذلك حالة تغيير مكان العداد أو صندوق المصهرات.

المخالفة الرابعة:

- زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها في عقد التوريد دون الرجوع للشركة أو الحصول على موافقتها.

خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء: