مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات، اليوم الأحد، مرتفعًا بنحو 73.91 نقطة ليقفل عند مستوى 10482.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 118 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية: الأسماك، والباحة، وسليمان الحبيب، والحمادي، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أميانتيت، وثمار، وساسكو، ورعاية، وأملاك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.20% و6.31%.

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية: أرامكو السعودية، وشمس، والعربي، والباحة، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والعربي، والأهلي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم، مرتفعًا 147.79 نقطة ليقفل عند مستوى 22596.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 15.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم.

مؤشر الأسهم القطرية على ارتفاع:

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية نهاية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع، بنسبة 0.43 %، بواقع 40.21 نقطة، ليصل إلى مستوى 9359.51 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم تداول فى الأسهم القطرية نحو 209 ملايين و663 ألفًا و345 سهمًا، بقيمة 465 مليونًا و179 ألفًا و483.446 ريال، نتيجة تنفيذ 15276 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة فى الأسهم القطرية، فيما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول فى الأسهم القطرية نحو 550 مليارًا و276 مليونًا و571 ألفًا و168.50 ريالًا، مقارنة بـ 550 مليارًا و490 مليونًا و770 ألفًا و492.720 ريالًا، في الجلسة السابقة.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على انخفاض:

الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 1,939.04 نقطة بانخفاض قدره 2.08 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 722.63 نقطة بانخفاض قدره 2.66 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى مؤشر الأسهم البحرينية نحو 801 ألفًا و970 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 219 ألفًا و660 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 45 صفقة.