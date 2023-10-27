الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من شركات الطاقة

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، بدعم من مكاسب أسهم شركات الطاقة، مع ارتفاع أسعار النفط على خلفية التوترات في الشرق الأوسط.

وتترقب الأسواق صدور بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بحثا عن مزيد من المؤشرات بشأن أسعار الفائدة، بعد أن دفعت مؤشرات على تراجع التضخم، الخميس، إلى هبوط عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وكان البنك المركزي الأوروبي، قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50 بالمئة، لينهي سلسلة من الزيادات استمرت 15 شهرا.

وكانت التوقعات ترجح أن يُبقى المركزي الأوروبي على الفائدة دون تغيير عند مستواها المرتفع الحالي.

تحركات الأسواق

وبحلول الساعة 8:41 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر STOXX600 بنسبة 0.13 بالمئة إلى 433.76 نقطة.

كما ارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.83 بالمئة، كما ارتفع مؤشر FTSE100 البريطاني بنسبة 0.23 بالمئة، وعلى العكس تراجع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 0.49 بالمئة.

وشهد سهم NatWest Group أكبر خسارة على المؤشر بنسبة 10.01 بالمئة بعد أن خفض البنك من توقعاته للأرباح.

ةارتفعت أسهم الطاقة 1.2 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة بسبب مخاوف تتعلق بتبعات اتساع نطاق صراع الشرق الأوسط.

تحركات الأسهم:

انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.9% مع هبوط سهم شركة معادن 3.5%.

وسجل المؤشر السعودي تراجعًّا أسبوعيًّا بنسبة 2.3%.

قال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى (بي.دي سويس): “إن البورصة السعودية شهدت أسبوعًا متقلبًا مع تفاعل المتعاملين مع التطورات الجيوسياسية وتقارير أرباح الشركات وتقلب أسعار النفط”.

أضاف: "قد يواجه المؤشر الرئيسي مخاطر حدوث تصحيح إضافي للأسعار بعد ارتفاعها في الأيام القليلة الماضية".

تراجع مؤشر دبي 1.5% مع انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارات، 3.3%.

أعلن البنك ارتفاع صافي أرباح الربع الثالث، لكنه شهد انخفاضًا في الإيرادات، وخسر مؤشر أبوظبي 0.9%.

زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع بعدما أثارت نتائج الشركات المخيبة للآمال في الولايات المتحدة المخاوف بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.

عززت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم مكاسبها التاريخية بعدما نجحت في تجاوز مستوي 23 ألف نقطة.

أغلق رأس المال السوقي للأسهم على تراجع طفيف بنحو1.4 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.589.0 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوي 23262 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، صعودًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى4339 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 0.36%، ليغلق عند مستوى 6578 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 360 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب والأجانب وسط تداولات 5.1 مليار جنيه.