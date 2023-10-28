خسارة أسبوعية لمؤشرات الأسهم الأمريكية وسط نتائج متباينة للشركات

أغلقت معظم الأسهم الأمريكية على تراجع في تعاملات الجمعة وفقدت الزخم بعد أسبوع مليء بالنتائج المتباينة والبيانات الاقتصادية التي بدت أنها تدعم سيناريو بقاء أسعار الفائدة "أعلى لفترة أطول".

الأسهم الأمريكية

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع فى الأسهم الأمريكية مع تصدر أسهم شركات التكنولوجيا والشركات المرتبطة بها المكاسب، بينما تراجع المؤشران "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز الصناعي".

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى الأسهم الأمريكية بواقع 19.03 نقطة أو 0.46% إلى 4118.20 نقطة، في حين سجل المؤشر خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بعد تراجعه 2.53% .

وصعد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى الأسهم الأمريكية بنحو 47.41 نقطة أو 0.39% إلى 12645.06 نقطة، بينما تراجع المؤشر 2.62% خلال الأسبوع في خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي .

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي فى الأسهم الأمريكية بنحو 365.86 نقطة أو 1.12% إلى 32418.44 نقطة، في حين انخفض المؤشر 2.14% خلال الأسبوع في تراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

الأسهم الأوروبية تتراجع تحت وطأة هبوط سهم نات ويست

الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية قليلاً اليوم الجمعة، إذ فاق هبوط سهم بنك نات ويست البريطاني أثر مكاسب أسهم شركات الطاقة.

نزل المؤشر ستوكس 600 فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.1% وفي سبيله لينهي الأسبوع على تراجع بنحو 0.2%.

وشهد سهم نات ويست أكبر خسارة على المؤشر بنسبة 16.1% بعد أن خفض البنك من توقعاته للأرباح .

وهوى أيضا سهم شركة ريمي كوينترو لصناعة المشروبات الكحولية فى الأسهم الأوروبية 10.4% بعد خفض توقعاتها السنوية.

وحد من تراجع المؤشر صعود أسهم الطاقة 1.2% مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% بسبب مخاوف تتعلق بتبعات اتساع نطاق صراع الشرق الأوسط.

وارتفع سهم شركة سيجنفاي للإضاءة فى الأسهم الأوروبية بنسبة 10% بدفعة من أرباح فصلية قوية.

وتترقب الأسواق صدور بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بحثا عن مزيد من المؤشرات بشأن أسعار الفائدة بعد أن دفعت مؤشرات على تراجع التضخم أمس الخميس إلى هبوط عوائد سندات الخزانة الأميركية.