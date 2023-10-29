وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد مدرسة أبورديس الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، مدرسة أبورديس الثانوية الصناعية الفنية العسكرية التابعة لإدارة لإدارة أبورديس

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وتفقد وكيل الوزارة، بعد الطابور ورش أقسام المدرسة قسم الملابس وناقش الطالبات حول مهاراتهم بالقسم وأجزاء ماكينة الخياطة ثم تفقد ورشة قسم " الكهرباء " وأجرى نقاشا مع الطلاب عن اسباب اختيارهم للقسم ؟ موجها بمتابعة حصص المشاهدة للتعلم وتنفيذ مهاراتها داخل الورشة والاستفادة من التكنولوجيا بشكل إيجابي مع إجادة مهارات المهنة وأضاف أن الدراسة هي مفتاح للمهارة يلزم بعدها الطالب الاشتغال على نفسه والممارسة والتركيز على العملي ثم تفقد وكيل الوزارة قسم " البترول " ووجه وكيل الوزارة بأهمية الاستفادة القصوى من إمكانات المدرسة بتدريب الطلاب باعتبارها ميزة لا تتوافر في مدارس أخرى كما أجرى نقاشا مع الطلاب عن سبب اختيارهم للقسم ؟

ووجه بأهمية التدريب وممارسة المهارة ليكونوا فنيين مهرة في سوق العمل ومتميزين مهنيا وماديا، وأكد وكيل الوزارة على المعلمين والإدارة بالعمل بإخلاص والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة بالمدرسة لصالح الطلاب وتخريج طلاب مهرة أكفاء بتخصصاتهم، مقدماً التحية لهيئة التدريس والإدارة المدرسية على الجهد المبذول ومتمنيا لهم عاما دراسيا موفقا وناجحا

رافق وكيل الوزارة خلال جولته بالمدرسة، وائل بخاتي مدير الإدارة، والمهندس محمد جلال وكيل الإدارة، وخالد عبد اللطيف مدير المدرسة

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