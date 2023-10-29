وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد الاحتفال بيوم الطفل بإدارة أبورديس

شهد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، يوم الطفل بإدارة أبورديس التعليمية، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبالتعاون بين شركة السويس للزيت ( سوكو).

جاء ذلك بحضور العميد سامح متولي، رئيس مدينة أبورديس، والمهندس محمد رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للزيت سوكو، والمهندس أحمد فريد، مدير عام العمليات عضو مجلس الإدارة، والمهندس رجب أبوزيد، والمهندس محمد عبدالوهاب مدير عام حقول راس بدران، ووائل بخاتي مدير الادارة وبمشاركة طلاب وطالبات مدارس الإدارة.

وتضمن الحفل فقرات ترفيهية وغنائية للطلاب والطالبات إضافة لتوزيع هدايا وتكريم الأمهات المثاليات ومن جانبه أشاد وكيل الوزارة بالدور المجتمعي لشركة السويس للزيت (سوكو) موجها التحية لمجلس الإدارة والعاملين بها على دورهم المجتمعي البناء، وثمن جهودهم المبذولة لإدخال الفرحة والبهجة على الطلاب، مشدداً على ضرورة تعظيم مشاركة المجتمع المدني جانبا إلى جانب برعاية ومساندة المؤسسة التعليمية وذلك لما فيه صالح المجتمع والعملية التعليمية

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