أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الأحد

استقرت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية والمصانع المصرية خلال تعاملات، اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023، ليتراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 2400 و2020 جنيهًا للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

يهتم المواطنون بأسعار الأسمنت، لأنه يعتبر من أكثر القطاعات المهمة والمؤثرة وهو سوق العقارات "قطاع التشييد والبناء"، فالزيادة في سعر طن الأسمنت، تتبعها زيادة في أسعار العقارات وتكاليف البناء.

تقدِّم لكم "بوابة الوفد" تحديثًا يوميًا لأسعار الأسمنت في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للأسمنت في السوق المصرية، وإليكم آخر الأسعار.

أسعار الأسمنت في مصر:

أسعار الأسمنت

بلغ متوسط أسعار الأسمنت فى شركة العربية للأسمنت "المسلح"، 2250 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت الشركة العربية للأسمنت "النصر" 2150 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت وادي النيل "وادي النيل" عند مستوى 2020 جنيهًا.

حققَّ متوسط أسعار الأسمنت في لافارج "المخصوص"، سعر 2200 جنيهات للطن، بينما سجل متوسط سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت "السهم"، عند سعر 2020 جنيه للطن، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت "السويدي"، نحو 2400 جنيه للطن.

وصل متوسط أسعار الأسمنت فى حلوان، مستوى 2240 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت سيناء "سيناء 42.5"، عند مستوى سعر 2030 جنيه للطن.

فيما بلغ سعر متوسط سعر سينا للأسمنت الأبيض العادة، عند 3600 جنيه للطن، وسعر سينا للأسمنت الأبيض "السوبر"، 3450 جنيهًا للطن، ورويال المنيا للأسمنت الأبيض "سوبر رويال"، عند 3500 جنيه للطن، و"رويال العادة" 3550 جنيهًا للطن، أما أسمنت حلوان المنيا "الواحة الأبيض"، فبلغ سعره 3550 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد في مصر:

أسعار حديد

استقرت أسعار الحديد، ليسجل متوسط سعر حديد عز 42 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 39 ألف جنيه للطن، وحديد العتال نحو 38 ألف جنيه للطن، وحديد عطية نحو 38 ألف جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 37 ألف جنيه للطن.

فيما بلغت أسعار حديد بشاي 41 ألف جنيه للطن، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 37 ألف جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 36 ألفًا و500 جنيه للطن، وأسعار حديد العشري عند مستوى سعر 74 ألف جنيه للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 37 ألف جنيه للطن.

أسعار الجبس:

أسعار الجبس

استقرت أسعار الجبس، إذْ سجل جبس العامرية 1300 جنيه للطن، وسجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن، بينما سجَّل جبس المعمار 1350 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 1400 جنيه للطن، وجبس سيناء 1400 جنيه للطن.